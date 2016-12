Pakistan,massima allerta per Ashura

07:17 - Il Pakistan è in stato di massima allerta per le processioni degli sciiti che si tengono in occasione della celebrazione dell'Ashura. Il ministro degli Interni, Chaudhry Nisar Ali Khan, da deciso di allertare tutto le forze di sicurezza e i servizi segreti sulla possibilità di altri attacchi terroristici, dopo quello di lunedì al confine con l'India che ha ucciso circa 57 persone. In diverse città è stato sospeso il servizio di telefonia mobile.