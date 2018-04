Pakistan, attacco a chiesa cattolica: almeno 2 morti e 5 feriti

E' di almeno due morti e cinque feriti il bilancio provvisorio dell'attacco di un commando armato vicino a una chiesa cattolica di Quetta, in Pakistan. Lo riferisce la tv DawnNews. Il commissario di polizia Abdur Razzaq Cheema ha precisato che i fedeli erano appena usciti dall'edificio per la messa domenicale nel quartiere, quando un commando armato su una motocicletta ha sparato contro di loro per poi darsi alla fuga.