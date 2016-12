Orlando, spari dopo il concerto: uccisa Christina Grimmie, star di YouTube

Christina Grimmie, le cui condizioni sono apparse gravissime fin da subito, è morta poche ore dopo il ricovero in ospedale. Inutile il tentativo del fratello, definito "un eroe" dalla polizia di Orlando, di disarmare l'aggressore, che aveva con sé due pistole.



L'annuncio della sua agente - "E' con il cuore colmo di dolore che confermiamo che Cristina è tornata alla casa del Padre. Chiediamo il rispetto della privacy della sua famiglia e dei suoi amici in questo momento di lutto". Sono le parole con cui la sua agente ha confermato la notizia della morte della 22enne.



Identificato il killer - Christina Grimmie e la band pop-punk Before You Exit stavano firmando autografi dopo il concerto al Plaza Live Theater quando Kevin James Loibl si è avvicinato e ha aperto il fuoco. Lo ha riferito la sergente della polizia di Orlando Wanda Miglio. Ancora ignoto il movente del gesto. La famiglia dell'aggressore ha lasciato una nota scritta sulla porta di casa esprimendo "il più grande dolore per la perdita alla famiglia, agli amici e ai fan della molto talentuosa e amata Christina Grimmie. Nessun altro commento".



La carriera - La 22enne aveva iniziato la sua carriera esibendosi in video su YouTube e nel 2014 aveva partecipato alla sesta edizione di "The Voice", arrivando al terzo posto. Stava lavorando a un album.