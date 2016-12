Onu, fumata nera per Italia in Consiglio sicurezza: seduta sospesa

Quinta fumata nera all'Onu per Italia e Olanda. Nessuno dei due Paesi ha raggiunto il quorum di 127 voti per il secondo seggio non permanente in Consiglio di Sicurezza del gruppo dell'Europa Occidentale. Entrambi gli Stati hanno ottenuto 95 voti. Il presidente dell'Assemblea Generale Mogens Lykketoft ha sospeso la seduta per 20 minuti per permettere alle delegazioni di continuare le trattative dietro le quinte.