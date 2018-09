Olanda, treno investe una cargo-bike: morti quattro bambini

Grave incidente a Oss, in Olanda, circa 100 km a sudest di Amsterdam. Un treno ha investito a un passaggio a livello una bici attrezzata per il trasporto di bambini, una cosiddetta "cargo-bike": quattro bimbi sono morti e un bambino e una donna sono rimasti gravemente feriti. L'incidente è avvenuto in un incrocio sorvegliato, e le cause della collisione non sono ancora note.