Offese a McCain, Biden: "Casa Bianca ha superato limite decenza"

"Questa amministrazione ha superato i limiti della decenza". Lo ha detto l'ex vicepresidente Joe Biden condannando duramente le parole shock sul senatore John McCain pronunciate da Kelly Sadler, assistente personale di Donald Trump. "McCain è un vero eroe, un uomo di valore che si è sacrificato in maniera incredibile per il proprio Paese", ha affermato Biden, ricordando come il senatore sia stato prigioniero di guerra in Vietnam.