Obama "profondamente turbato" dal video del 17enne ucciso a Chicago

Laquan McDonald è stato ucciso a Chicago da un agente nell'ottobre di un anno fa, con 16 colpi di pistola che lo hanno raggiunto anche quando era ormai in terra. Il video shock è stato reso pubblico dalla polizia solo due giorni fa: da quel momento non si fermano le proteste a Chicago, con migliaia di persone in strada.



Non è la prima volta che Obama interviene in occasione dell'uccisione di un giovane afroamericano per mano di un poliziotto. Dopo la morte del 17enne Trayvon Martin, in Florida, disse: "Se avessi avuto un figlio assomiglierebbe a Trayvon". Ma anche dopo l'uccisione di Michael Brown, a Ferguson, in Missouri, intervenne con parole commosse ma anche di monito nei confronti degli agenti di polizia troppo spesso coinvolti in episodi simili.



Il presidente, tramite il Dipartimento di giustizia, ha anche avviato diverse inchieste federali per verificare l'esistenza di violazioni dei diritti civili e di comportamenti razzisti in molti dipartimenti di polizia, ordinando anche una revisione delle procedure adottate dalle forze dell'ordine in tutto il Paese.



Intanto monta la protesta - Non si placano le proteste dopo la diffusione del video che mostra l'uccisione di Laquan McDonald. Mercoledì sera un gruppo di manifestanti è entrato nel grande magazzino Macy's, nel cuore di Manhattan, chiedendo giustizia per i metodi violenti utilizzati dalle forze dell'ordine. Diverse persone sono state arrestate dalla polizia di New York.