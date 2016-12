NY, rapina una banca e fugge a bordo della sua sedia a rotelle: è latitante

Le rapine con fuga su due ruote sono all'ordine del giorno a New York, ma non se il mezzo in questione è una sedia a rotelle. È successo lunedì nel Queens, quando un uomo sulla trentina – apparentemente disabile - si è presentato alla filiale della banca Santander di Broadway. Cappuccio calato sulla fronte, si è presentato allo sportello chiedendo contanti, minacciando di avere con sé un'arma: senza pensarci troppo l'impiegato gli ha consegnato 1200 dollari.