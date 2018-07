Nuova Zelanda, per il premier l'Australia deve cambiare la bandiera

Cambia solo il numero di stelle"È palesemente ovvio che in tutto il mondo le persone fanno confusione. Sono stato in posti come la Turchia, ma anche altrove, e hanno confuso i nostri Paesi sulla base di quelle bandiere. Questo non è utile", ha voluto aggiungere lo stesso primo ministro neozelandese. Entrambi i paesi hanno la bandiera blu scura con il simbolo dell'Union Jack in alto a sinistra. L'unica differenza fra i due vessilli sta nel numero di stelle: 6 quella australiana, 4 quella neozelandese.