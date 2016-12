Nucleare Iran,Gentiloni:no rischi

L'Italia "comprende e rispetta le preoccupazioni di Israele" per l'accordo sul nucleare iraniano ma "se l'intesa sarà applicata in modo corretto ci saranno più opportunità che rischi". Lo ha detto il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni in un'intervista alla Cnn da Teheran, dove è in visita. Nelle prossime settimana, ha aggiunto, "dobbiamo lavorare per rassicurare chi critica l'accordo, Israele e Arabia Saudita, innanzitutto".