Norvegia, turista italiana precipita da un nave da crociera: grave

Brutta disavventura per una turista italiana in vacanza sulla Costa Fortuna. Mentra la nave crociera era ormeggiata in banchina a Flamm in Norvegia, la donna, una cinquantenne di Torino, è caduta in acqua dal balcone della sua cabina. Pronto l'intervento dell'equipaggio che ha tratto in salvo la signora trasferendola in elicottero nell'ospedale più vicino.