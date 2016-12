27 gennaio 2015 New York, nessuna bufera "storica" di neve Ridimensionata l'allerta meteo Revocato il divieto di circolazione delle auto. Ma resta l'allarme in diverse aree della costa orientale, dove molte persone sono rimaste senza elettricità Tweet google 0 Invia ad un amico

16:33 - A New York non è arrivata la tempesta storica annunciata dai meteorologi. Nelle strade della Grande Mela sono caduti diversi centimetri di neve, ma nulla di epocale come era stato annunciato. E infatti il divieto di circolazione a tutte le auto private, imposto alle 23 di lunedì notte, è stato revocato alle 7,30 di martedì mattina.

La città è comunque rimasta pressochè deserta, ma i suoi abitanti hanno tirato un sospiro di sollievo: non è stato il cataclisma che si temeva. Resta invece alta l'allerta in altre zone della costa Est del Paese e nel New England, dove forti nevicate sono attese nelle prossime ore. La situazione è critica soprattutto in Connecticut, Rhode Island, Maine e Massachusetts, dove molte migliaia di persone sono anche rimaste senza elettricità.



Il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, ha annunciato che la metropolitana e gli altri servizi torneranno nelle prossime ore alla normalità. Anche Wall Street resta aperta regolarmente come ogni giorno. Problemi potrebbero potrebbero però verificarsi ancora a Long Island, dove la nevicata è stata più intensa. Il primo cittadino ha quindi esortato a mantenere alta l'attenzione perché "le strade sono ancora pericolose". Tuttavia, ha detto, "la tempesta è stata finora meno distruttiva di quanto previsto".



Il divieto di circolazione è comunque stato revocato anche in diverse contee dello Stato e in 21 contee del New Jersey.