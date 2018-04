Nasa, rinviato il lancio del nuovo "cacciatore di pianeti" Tess

E' stato rinviato di un paio di giorni il lancio di Tess, il nuovo cacciatore di pianeti della Nasa, previsto per il 17 da Cape Canaveral, in Florida. Lo annuncia SpaceX spiegando di aver bisogno di più tempo per controllare il razzo che porterà il satellite in orbita. Considerato l’erede del telescopio spaziale Kepler, Tess potrebbe scoprire circa 20mila nuovi pianeti extrasolari.