Mosca, uomo con ostaggi in una filiale della City Bank

Un uomo ha preso degli ostaggi e minaccia di provocare un'esplosione in una filiale della City Bank nel centro di Mosca: lo riferisce la Tass. Secondo un testimone l'uomo, di 55-60 anni, ha al collo una scatola coperta di nastro adesivo giallo dalla quale fuoriescono dei cavi. Non è per possibile sapere il numero degli ostaggi. La polizia è sul posto e il traffico è stato bloccato sulla via in cui sorge la banca, via Bolshaia Nikitskaia.