Minacce a ebrei su Facebook, Der Spiegel: Zuckerberg indagato a Monaco, insieme ai vertici della società

La magistratura tedesca sta indagando i vertici Usa di Facebook , tra cui il fondatore Mark Zuckerberg , per la mancata rimozione di contenuti criminali come minacce e negazioni del genocidio ebraico . Lo rivela il sito del settimanale Der Spiegel precisando che l'indagine è condotta dalla Procura di Monaco ed è diretta, tra gli altri, contro la direttrice operativa della rete sociale americana Sheryl Sandberg e il "capo lobbysta" per l'Europa Richard Allan.

Facebook respinge ogni accusa: "Indagine priva di valore" - "Non commentiamo lo stato di una possibile inchiesta, ma possiamo dire che le accuse sono prive di valore e che non vi è stata alcuna violazione della legge tedesca da parte di Facebook o dei suoi dipendenti". E' la secca replica della società fondata da Zuckerberg dopo la notifica delle indagini. "Non c'è posto per l'odio su Facebook. Lavoriamo a stretto contatto con i nostri partner per combattere l'hate speech e promuovere il counter speech", ha concluso la nota.