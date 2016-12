Migranti, un barcone naufraga in acque libiche: almeno 90 morti

Nuova tragedia al largo delle coste libiche, dove almeno 90 migranti sono morti nel naufragio del barcone sul quale viaggiavano. Come riferito dal portavoce della Marina di Tripoli, sull'imbarcazione c'erano in tutto 126 persone. Intanto alcuni dei superstiti arrivati due giorni fa al porto commerciale di Augusta, in Sicilia, hanno riferito che 51 migranti sarebbero finiti in mare durante la traversata dalla Libia.