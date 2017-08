Migranti, Ue: "Francia ed Europa lavorano insieme in Libia"

"Francia e Ue seguono un approccio comune sui migranti in Libia per evitare flussi spesso mortali nel Mediterraneo". Lo ha affermato il commissario europeo alla Migrazione, Dimitris Avramopoulos, aggiungendo: "Questo approccio è basato sul lavoro, con le autorità libiche, per migliorare la situazione dei migranti, assistere quelli irregolari bloccati che vogliono tornare a casa ed aprire strade legali verso l'Europa attraverso i reinsediamenti".