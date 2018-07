Migranti, media Maiorca: Josefa denuncerà Italia e Libia

Secondo il quotidiano "Diario de Mallorca", la donna di origini camerunensi rimasta per due giorni in mare prima di essere recuperata dalla nave Open Arms, intende denunciare la Libia e l'Italia per quanto è successo. "Josefa - scrive il giornale - intende denunciare la Libia per aver abbandonato l'imbarcazione, tornandosene indietro, lasciando altri cadaveri, e l'Italia per il rifiuto a sbarcare i cadaveri nel porto di Catania".