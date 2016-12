Migranti, Hollande e Merkel: "Italia e Grecia non vanno lasciate sole"

Il presidente francese ha detto, rivolgendosi ai 28 Paesi Ue, che la fine di Schengen "sarebbe un errore tragico", ma mantenere il sistema "passa per il controllo della frontiera esterna". E tutto questo perché in Europa "c'è un dibattito tra divisione e unione" che "mette in gioco la fine dell'Europa, il ritorno delle frontiere e la fine dell'Euro". L'auspicio di Hollande è che nascano al più presto la guardia costiera ed il corpo di guardie di frontiera europea "come proposto dalla Commissione".



Il leader d'oltralpe ha inoltre invocato "scelte istituzionali" per una Ue che "proceda" seguendo una "integrazione differenziata". "Desidero che l'Ue sia rafforzata", ha detto. E citando Mitterand ha poi ricordato che "il nazionalismo porta la guerra" e che "il sovranismo nazionale equivale al declinismo". "Significa non dare speranza ai popoli", ha concluso.



Merkel a Hollande: "Dopo secoli di odio, stessi obiettivi" - Chiudendo il suo intervento alla plenaria dell'Europarlamento, la cancelliera tedesca Angela Merkel si è rivolta direttamente al presidente francese: "Dopo secoli di odio, sono contenta che io e Hollande stiamo lavorando per gli stessi obbiettivi. Ora lavoriamo tutti assieme, da quest'Aula alla societa', per rafforzare l'idea dell'Europa".



Merkel: "L'Italia non è stata lasciata sola" - "Non è vero che abbiamo lasciato sola l'Italia". Lo ha detto Angela Merkel mercoledì sera in un talk show televisivo a proposito dell'emergenza profughi. "Abbiamo guardato i dati dei richiedenti asilo in Italia e in Germania dal 2012: e nel migliore dei casi, quelli in Italia erano un terzo di quelli arrivati in Germania per ciascuno di questi anni", ha spiegato.



"Crisi migranti compito più arduo da riunificazione" - "Sono disposta a lavorare tanto duramente quanto sono in grado di fare", ha detto poi la Merkel, rispondendo alla domanda, se sia disposta per i profughi a perdere il cancellierato. La cancelliera ha sottolineato, nel corso dell'intervista, di essere leader di un partito cristiano. E ha anche ricordato, in un passaggio, l'episodio della ragazzina palestinese che scoppiò a piangere per la spiegazione che le aveva dato, sul fatto che molti migranti dovranno tornare nei loro paesi di origine: una occasione, ha sottolineato, nella quale fu definita "senza cuore".