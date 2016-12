Migranti, dati Oim 2015: in Europa arrivati oltre 500mila

Oltre 522mila rifugiati e migranti sono giunti in Europa via mare dall'inizio del 2015 stando all'ultimo aggiornamento reso noto a Ginevra dall'Oim (Organizzazione internazionale delle migrazioni). Nello stesso periodo, il numero di morti o dispersi è stimato a 2.892. Il superamento della soglia dei 500mila rifugiati era stato annunciato dallo stesso Oim a New York quattro giorni fa.

Del totale di 522.134 migranti e rifugiati giunti via mare, 388.324 sono sbarcati in Grecia, 130.891 Italia e 2.819 in Spagna, dettaglia l'organizzazione in una nota.



Mentre la tratta del Mediterraneo centrale registra il più alto numero di morti, con 2.691 migranti affogati o dispersi dall'inizio dell'anno, nelle ultime settimane è stato osservato un crescente numero di incidenti nel mare Egeo e il totale di persone che hanno perso la vita dall'inizio dell'anno in tali circostanze è ora di 246.