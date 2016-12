Michelle Obama in tv con look rasato

09:10 - Michelle Obama si presenta in tv con un look che ha scatenato accese polemiche. In un noto quiz televisivo, Jeopardy, la first lady è comparsa con i capelli all'apparenza rasati e decisamente grigi. E subito ammiratori e sostenitori si sono scatenati via Twitter mettendo in dubbio anche la salute di Michelle. Ma agli occhi più attenti quello della moglie di Barack è sembrato più semplicemente uno chignon.

"I capelli di Michelle in pericolo?", si è chiesto qualcuno. "Michelle ci devi delle spiegazioni", ha detto un altro. "Mio Dio, cosa le è successo, speriamo stia bene", ha scritto allarmato un altro ancora, poco dopo la comparsa della first lady in uno dei più amati quiz televisivi degli Stati Uniti, 'Jeopardy'.



La Casa Bianca tace. Misteriosa persino la data in cui la first lady è stata ripresa con il 'look rasato': le puntate dello show vengono infatti registrate in anticipo. Avvolta in un abito fucsia, Michelle, che ha compiuto 51 anni a gennaio, appare per il resto come sempre: sorridente, smagliante, impegnata a promuove il suo programma 'Let's move', contro l'obesità. Ma il 'giallo' sul perché della nuova acconciatura di una first lady sempre attenta al suo look, rimane.