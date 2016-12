12 dicembre 2014 Messico, modelle al comando: foto finiscono su Twitter e il pilota viene licenziato In un attimo gli scatti sono diventati virali e il pilota, una volta identificato, si è visto sbattere la porta in faccia dalla compagnia aerea Tweet google 0 Invia ad un amico

16:45 - La voglia di far colpo è costata cara a un pilota messicano, licenziato dopo aver lasciato alla guida del suo aereo, in volo da Cancun e Città del Messico, la modella Esmeralda Ugalde, 23 anni, e la sua amica attrice Samadhi Zendejas, 19. Le due non hanno infatti resistito alla voglia di immortalare il momento con delle foto, postate poi su Twitter. In un attimo gli scatti sono diventati virali e il pilota, una volta identificato, si è visto sbattere la porta in faccia dalla compagnia aerea.