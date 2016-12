Messico, il temuto narcoboss Guzman evade per la seconda volta

L'ex capo del temuto cartello della droga di Sinaloa, Joaquin Guzman, detto "El Chapo", è evaso da una prigione di massima sicurezza per la seconda volta. Lo ha reso noto la Commissione per la sicurezza, spiegando che sono in corso le ricerche nell'area circostante alla prigione di Altiplano, nella città di Almoloya de Juarez, circa 90 chilometri a ovest di Città del Messico.