Merkel, Macron e Gentiloni: accordo di Parigi non rinegoziabile

"L'accordo di Parigi rimane una pietra angolare della cooperazione tra i nostri Paesi per affrontare efficacemente e tempestivamente i cambiamenti climatici. Crediamo fermamente che l'accordo non possa essere rinegoziato, in quanto strumento vitale per il nostro pianeta, le società e le economie". Così in una nota congiunta Angela Merkel, Paolo Gentiloni ed Emmanuel Macron dopo l'annuncio del Trump di uscire dall'accordo di Parigi.