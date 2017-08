Medici contro Cina:Liu Xiaobo può essere portato all'estero per cure

Portare all'estero Liu Xiaobo, premio Nobel per la Pace nel 2010, per curare il suo cancro in fase terminale "non comporterebbe pericoli". Lo hanno affermato medici tedeschi e statunitensi che lo hanno visitato, smentendo dunque quanto sostenuto dai loro colleghi cinesi. "Liu potrebbe essere trasferito all'estero senza pericoli con i mezzi di evacuazione sanitaria appropriati", hanno indicato gli esperti.