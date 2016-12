22 febbraio 2015 Medellin, "nella pelle del toro": la protesta colombiana contro la corrida Centinaia di donne a seno nudo e con il corpo dipinto di vernice hanno formato l'immagine di un toro morente Tweet google 0 Invia ad un amico

08:59 - "Nella pelle del toro", così gli attivisti di Anima Naturalis hanno deciso di chiamare la loro particolare protesta contro le corride in programma per celebrare la "Feria de la Candelaria". All'appuntamento, fissato per il 21 febbraio a Madellin, in Colombia, hanno risposto centinaia di donne che, a seno nudo e con il corpo dipinto di vernice, hanno formato l'immagine di un toro morente.