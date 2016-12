Matteo Renzi porta a Bruxelles 27 dvd di "Fuocoammare" e li regala ai leader dell'Ue

Come annunciato, Matteo Renzi è giunto a Bruxelles per il vertice Ue con in valigia 27 dvd di "Fuocoammare", il documentario con al centro la crisi migratoria diretto da Gianfranco Rosi. Il premier consegnerà una copia del film, recentemente premiato con l'Orso d'oro a Berlino, a ciascun leader presente, da Angela Merkel a Donald Tusk fino al presidente della Commissione, Jean Claude Juncker. "Li pago personalmente", ha assicurato Renzi.