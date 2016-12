Matteo Renzi arrivato in Giappone per il G7

Il presidente del Consiglio Matteo Renzi è arrivato a Ise-Shima per la prima giornata del G7. Prima di giungere in Giappone, il premier ha scritto un messaggio dove parla del prossimo vertice che ha intenzione di organizzare a Lampedusa o a Taormina: "Vi scrivo mentre sono in volo per il G7. Molti gli argomenti che la presidenza nipponica ha messo in agenda, in attesa di passare il testimone all'Italia che organizzerà l'appuntamento nel 2017 in Sicilia".