Matteo Renzi alla Casa Bianca: "Basta austerità, Usa siano modello per l'Europa"

20:01 - "L'esperienza della crescita americana è un modello per l'Europa". Lo ha detto il premier Matteo Renzi nel corso della conferenza stampa con il presidente statunitense Barack Obama. "Occorre una nuova stagione di crescita ed investimenti. Nel 2014 abbiamo iniziato ma c'è molto da fare. La leadership americana è un punto di riferimento", ha aggiunto.

Negli Stati Uniti "in questi sette anni si è ridotta ridotta la disoccupazione ed è aumentato il Pil. In Europa è aumentata la disoccupazione e si è ridotto il Pil. In Europa qualcosa non ha funzionato. Per questo l'economia Usa deve essere un modello per l'economia europea", ha aggiunto il premier italiano.



"Sull'austerity credo che sia importante dire che dobbiamo tenere in ordine i conti ma anche che il modo migliore di uscirne è scommettere sulla crescita. L'Europa basata sull'austerity non va da nessuna parte", ha detto Renzi, riproponendo la stessa ricetta presentata all'Europa



"Ciò che accade nel Mediterraneo non è solo una questione di sicurezza ma una questione di giustizia e di dignità dell'uomo", ha sottolineato ancora Renzi dalla Casa Bianca sottolineando, sulla Libia, come la "piena condivisione con gli Usa darà i suoi frutti efficaci nelle prossime settimane".



"L'Italia - ha aggiunto - è pronta ad assumersi la responsabilità di una leadership negli sforzi diplomatici in Libia. Il punto chiave è bloccare il traffico degli esseri umani". Per la Libia "è evidente che tutti i Paesi della regione sono interessati a trovare una soluzione. Ma la pace in Libia o la fanno le tribù o non la fa nessuno. Il nostro lavoro e quello di favorire e agevolare a tutti i livelli questo percorso".



"Sono preoccupato - ha poi ricordato Renzi - perché la situazione in Grecia e in Europa non è quella del 2011 o del 2008, sono epoche differenti e bisogna lavorare con forza per trovare un accordo ed e importante rispettare il governo della greco".



Obama: "Renzi vuole la crescita per l'Italia" - "Matteo Renzi ha portato molta energia e senso di visione, è un premier che vuole vedere una crescita nel suo Paese", ha detto dal canto suo il presidente americano Barack Obama dalla East room della Casa Bianca al termine del colloquio con il presidente del Consiglio. "Sono rimasto impressionato dall'energia e dalle riforme di Renzi", ha aggiunto. "L'approccio di Matteo è giusto: andare avanti sulle riforme ma con flessibilità per la domanda e gli investimenti".



Di fronte ad una deflazione in Europa, come quella degli ultimi temi, "è importante anche aumentare la domanda", ha aggiunto Obama spiegando che c'è bisogno di riforme ma la "gente ha anche bisogno di speranza".



Il presidente americano ha quindi ricordato l'esperienza Usa: "Quando diventai presidente cercavamo di capire come uscire dalla crisi e credevamo nell'importanza degli investimenti per aumentare la domanda ed i consumi, fortificare le banche per non veder ripetersi le pratiche responsabili di Wall Street, un modo migliore per ridurre il deficit non solo tagliando la spesa ma facendo crescere l'economia. Ci sono state riforme strutturali e - ha aggiunto - siamo riusciti, credo, a stabilizzare l'economia, senza aver perso posti lavoro. L'abbiamo fatto riducendo deficit di due terzi perché l'economia è cresciuta velocemente".



"Sulla Grecia Matteo Renzi ha ragione: la Grecia deve iniziare a fare riforme importanti, ridurre la burocrazia e a introdurre flessibilità", ha ribadito il presidente Usa.