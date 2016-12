Marò, Massimiliano Latorre potrà restare in Italia altri tre mesi

15:05 - Massimiliano Latorre potrà rimanere altri tre mesi in Italia. La Corte suprema indiana ha concesso il prolungamento della sua permanenza a Roma per motivi di salute. Il fuciliere della Marina è tornato in Italia dall'India dopo un ictus. Il 5 gennaio è stato però nuovamente operato per un'anomalia cardiaca. Sarebbe dovuto rientrare il 12.

La sezione numero tre presieduta dal giudice Anil R.Dave ha disposto l'estensione del permesso dopo aver ascoltato la posizione del pubblico ministero indiano (additional solicitor general P.L. Narasimha) e dell'avvocato di Latorre, Soli Sarabjee.



La seduta è stata particolarmente breve poiché Narasimha ha consegnato alla Corte una lettera di istruzione da parte del governo indiano in cui si accettava la possibilità che il Fuciliere continuasse la sua convalescenza in Italia per tre mesi.



Contestualmente la Difesa ha presentato ai giudici una garanzia scritta firmato dall'ambasciatore d'Italia in India Daniele Mancini in cui c'è un impegno a rispettare la nuova scadenza fissata oggi dalla Corte per il rientro di Latorre.



Gentiloni: "Ora una soluzione definitiva" - "Una notizia positiva". Così il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni, prima di partire per l'Etiopia, ha commentato le notizie sulla proroga concessa a Massimiliano Latorre, ricordando che si trattava di una "richiesta basata su ragioni umanitarie". "Ora bisogna lavorare a una soluzione definitiva per entrambi i Marò", ha aggiunto.



Latorre dimesso dall'ospedale - Intanto Latorre è stato dimesso dall'Istituto neurologico Carlo Besta di Milano. "Permane la necessità di un prosieguo delle terapie consigliate e un attento monitoraggio nelle prossime settimane dell'evoluzione della sua situazione clinica", si legge in una nota dell'Istituto. Latorre era ricoverato al Besta da qualche giorno per accertamenti. "Al momento delle dimissioni il suo quadro clinico è in linea con l'evoluzione neurologica propria del trauma subito e l'intervento chirurgico non ne ha comportato alterazioni", conclude la nota.