M.O., presidente dei palestinesi Abu Mazen ricoverato in ospedale

Il presidente palestinese Abu Mazen è ricoverato in ospedale a Ramallah, in "osservazione" nel reparto cardiologico. Lo riferiscono i media israeliani che citano una fonte dello stesso ospedale secondo la quale "le sue condizioni mediche sono stabili e la sua vita non è in pericolo". E' la terza volta in una settimana che Abu Mazen viene ricoverato, dopo aver subito un piccolo intervento chirurgico a un orecchio.