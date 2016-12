Libia, verso missione internazionale per fermare l'avanzata dell'Isis

In tal modo, aggiunge, i libici, potranno "affrontare uniti la crescente minaccia. Gli atti di terrore a Sirte dimostrano come gli estremisti approfittino del vuoto di sicurezza per espandersi".



Insomma, la strada imboccata sembra proprio quello di un intervento di una coalizione anti-Isis, in appoggio anche al rappresentante speciale del segretario generale Onu, Bernardino Leon, come sottoscrivono i governi dei Paesi coinvolti. "Francia, Germania, Italia, Spagna, Gran Bretagna e Stati Uniti condannano con forza gli atti barbarici che terroristi affiliati all'Isis stanno perpetrando nella città libica di Sirte", si legge nella nota firmata dagli esecutivi interessati.



"Siamo profondamente preoccupati dalle notizie che parlano di bombardamenti indiscriminati su quartieri della città densamente popolati e atti di violenza commessi al fine di terrorizzare gli abitanti - continua la dichiarazione -. Facciamo appello a tutte le fazioni libiche che desiderano un Paese unificato e in pace affinché uniscano le loro forze per combattere la minaccia posta da gruppi terroristici transnazionali che sfruttano la Libia per i loro scopi".



Nato pronta a sostenere istituzione difesa - "La Nato non sta pianificando alcun ruolo in una possibile forza di stabilizzazione" in Libia, ma è pronta a dare sostegno nella costruzione di un'istituzione di difesa, se le condizioni lo permettono e sarà richiesto dalla Libia", divono fonti dell'Alleanza alleanza sul ruolo Nato nella vicenda libica.



"Gli alleati si consultano regolarmente sugli sviluppi sulla sicurezza in Nord Africa e Medio Oriente - spiega la fonte - e seguiamo da vicino gli eventi nella regione".