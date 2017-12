Libia, Unicef: 36mila i minorenni migranti che necessitano di aiuto

Sono 36mila i minorenni migranti, di cui oltre 14mila non accompagnati, che hanno bisogno di assistenza in Libia. Lo denuncia l'Unicef aggiungendo che i minorenni rappresentano il 9% di un totale di circa 400mila migranti. In una nota, l'Unicef ha riferito di un accordo con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) su un piano di azione per aumentare il supporto ai minori.