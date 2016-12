Libia, le forze di Jadran alla riconquista dei terminal petroliferi

Ancora scontri in Libia per il controllo dei terminal petroliferi, con le guardie fedeli a Ibrahim Jadran impegnate per toglierne il controllo alle forze del generale Khalifa Haftar, legato a Tobruk e sostenuto dall'Egitto e dall'esercito nazionale libico. Jadran ha riconquistato la regione di Ras Lanuf, mentre ci sono notizie, ancora però non confermate, secondo cui anche i terminal petroliferi sarebbero stati ripresi, con la cacciata di Haftar.