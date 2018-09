Libia, inviato Onu a Tripoli: "Il tempo dell'impunità è finito"

"Il cessate il fuoco tra le principali parti in conflitto in Libia ha effettivamente bloccato i combattimenti e ha iniziato il ripristino dell'ordine a Tripoli. I gruppi che violano la tregua devono essere responsabili, il momento dell'impunità è passato, non permetteremo che si ripeta quanto accaduto nel 2014". Lo ha detto l'inviato speciale in Libia, Ghassan Salamè, durante la riunione del Consiglio di Sicurezza Onu, in videoconferenza da Tripoli.