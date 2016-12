Libia, Gentiloni: "Verso intesa"

"Ci sono tutte le condizioni per raggiungere un'intesa in Libia. Un'intesa che però devono raggiungere i libici e che non si puo' importare da fuori". Così il ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni, in visita a Doha. "Il futuro della Libia deve essere quello di un paese unito e dobbiamo cercare di promuovere un'intesa generale nell'interesse di tutti", ha aggiunto Gentiloni.