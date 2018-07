Libia, Conte: Trump sostenga cabina regia Italia-Usa

Giuseppe Conte punta a ottenere il sostegno di Trump ad una "cabina di regia permanente" tra Usa e Italia nel Mediterraneo per la lotta al terrorismo, all'immigrazione clandestina e soprattutto per il controllo della situazione in Libia. Lo rendono noto fonti di Palazzo Chigi. Con questa cabina di regia l'Italia assumerebbe un ruolo di punto di riferimento, in Ue, per la Libia e di interlocutore privilegiato con gli Usa.