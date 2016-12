Libano, a Beirut uomini in tacchi alti per dire basta alla violenza sulle donne

A piedi, con le scarpe rosse e tacchi vertiginosi. Niente di strano? Insomma se i protagonisti della "marcia" sono uomini. E' "Walk a Mile in Her Shoes", evento internazionale che punta a sensibilizzare l'opinione pubblica contro la violenza domestica sulle donne, sbarcato per la prima volta, in Medio Oriente, e per la precisione in Libano, a Beirut. Oltre 200 gli uomini che si sono dati appuntamento per mettersi effettivamente nelle scarpe delle donne vittima delle violenze domestiche e marciare per quasi due chilometri.