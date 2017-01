Le gemelle Bush scrivono alle giovani Obama: "Godetevi il mondo e fate errori"

I consigliJenna e Barbara si congratulano con le giovani Obama per essere sempre state all'altezza delle situazioni richieste dalla loro posizione: "In otto anni, avete fatto tanto. Siete state davanti alla cella di Robben Island, dove in Sudafrica Nelson Mandela è stato imprigionato per decenni, con le braccia intorno a vostro padre (...). Avete preso parte a cene di Stato, passeggiato nei parchi nazionali, incontrato i leader internazionali".



Proseguono: "Eravate due bambine e vi abbiamo visto diventare delle fantastiche ragazze, semplicemente, con grazia. Adesso entrerete in un altro club esclusivo, quello degli ex First Children, una posizione per la quale non sono stati scritti manuali". E proprio per questa ragione si permettono di dare dei consigli alle più giovani Malia e Sasha, come se fossero le loro sorelline: "Adesso scriverete la storia della vostra vita, che va oltre l’ombra dei vostri famosi genitori, pur serbando sempre l’esperienza vissuta in questi otto anni. Godetevi il college. Come tutti sanno, noi lo abbiamo fatto. Non avrete più il peso del mondo sulle vostre giovani spalle. Esplorate le vostre passioni. Imparate chi siete davvero. Fate degli errori, potete permettervelo (...) Ascoltate il vostro cuore".



Infine, esortano le ragazze a non dimenticare mai le persone meravigliose che lavorano alla Casa Bianca, diventate per le Bush un'autentica seconda famiglia.