La Nasa cerca il guardiano della galassia: si candida Jack, 9 anni

Piovono candidature a Washington, dopo che la Nasa ha diffuso l'offerta di lavoro per un guardiano della Terra che la difenda dagli alieni a 187mila dollari all'anno più benefit. All'indirizzo dell'agenzia spaziale americana è stata recapita anche una lettera dalla Nuova Zelanda, firmata da Jack Davis, 9 anni. "Cara Nasa, - inizia la missiva scritta in stampatello - sono tagliato per questo lavoro: mia sorella dice che sono un extraterrestre e ho visto tutti i film sui marziani". E la risposta della Nasa non si è fatta attendere.