La foto dello spin doctor di Renzi inguaia Obama: ha ripreso a fumare?

Ufficialmente Barack Obama non fuma più ma una foto tweettata dal portavoce di Matteo Renzi, Filippo Sensi, avrebbe sollevato dubbi in proposito: lo scrive Bild online, pubblicando la foto. Renzi e Obama sono immortalati mentre parlano a margine del G7 e "Obama ha un pacchetto sospetto fra le mani". Per il tabloid proprio questo scatto, twittato per "mostrare" il premier italiano e Obama "in conversazione", avrebbe dato adito a speculazioni: Obama fuma di nuovo?