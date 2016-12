La Fed boccia Deutsche Bank e Santander agli stress test

La Federal Reserve ha promosso 31 delle 33 banche sulle quali compie annualmente gli stress test e le due bocciate sono le filiali Usa di Deutsche Bank e Santander. La Fed ha fatto sapere di avere trovato "ampie e sostanziali debolezze nei processi di pianificazione di capitali e progressi insufficienti per correggerle". Per la filiale di Deutsche Bank è il secondo anno consecutivo di bocciatura, mentre per quella di Santander è il terzo.