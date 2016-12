Khalid,c'era allerta rossa Interpol

L'Interpol aveva diffuso un'allerta di livello rosso a tutte le polizie del mondo per Khalid el Bakraoui, uno dei kamikaze di Bruxelles, ricercato in Belgio da agosto per terrorismo. Lo ha rivelato il New York Times, secondo cui nei registri dell'Interpol si legge che era nato il 12 gennaio 1989, aveva cittadinanza in Belgio e nelle Bahamas, parlava francese e arabo. Non c'è livello rosso per il fratello Ibrahim, il secondo kamikaze identificato.