12 dicembre 2014 Kenya, due uomini spogliano una donna sul bus per il suo abito "troppo provocante" Chiesta la pena di morte per gli assalitori, accusati di abusi sessuali e rapina. I due hanno filmato e pubblicato in rete il video dell'aggressione. Migliaia in piazza per protestare al grido di #MyDressMyChoice

13:11 - Il suo vestito era "troppo provocante". Sarebbe questo il motivo che ha spinto due kenyani ad aggredire una donna su un bus di Nairobi, derubandola dopo averle strappato di dosso i vestiti. Accusati di abusi sessuali e rapina, i due si sono presentati ieri in tribunale e se saranno giudicati colpevoli, verranno condannati alla pena capitale. Pur dichiarandosi innocenti, gli aggressori hanno filmato e pubblicato in rete tutta la scena.

L'episodio era avvenuto la notte del 19 settembre in un sobborgo della capitale. Non è il primo caso a Nairobi di donne assalite e spogliate in pubblico per i loro vestiti "troppo provocanti". Una serie di violenze che hanno spinto migliaia di persone a scendere in piazza per sostenere la campagna #MyDressMyChoice (letteralmente "il mio vestito, la mia scelta"). Un emendamento propone di punire con venti anni di carcere chi è accusato di aver strappato di dosso le vesti a una donna.