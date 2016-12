Roma, paura per un'autista dell'Atac In 40 assaltano bus e la insultano

20 settembre 2014 Roma, paura per un'autista dell'Atac

16:39 - Stava guidando l'autobus, quando ha aperto le porte alla fermata e almeno una quarantina di persone, irate per i ritardi, ha assaltato la vettura, tirato una bottiglia di birra contro il mezzo e insultato l'autista. A quel punto Elisa, 33 anni, ha avuto la prontezza di spirito di ripartire in tutta fretta. Ma adesso l'autista dell'Atac di Roma ha paura. La donna era a bordo dello 042, che collega Lunghezza a Corcolle, alla periferia est della Capitale.

L'Atac, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico della Capitale, sta raccogliendo gli elementi da poter fornire alle forze dell'ordine "in vista di una possibile denuncia contro ignoti".



Atac, che esprime solidarieta' all'autista, fa sapere inoltre che la 33enne è stata contattata "immediatamente" da personale dell'azienda che le ha fornito anche supporto psicologico. L'azienda sottolinea inoltre che a breve si confronterà con le forze dell'ordine per per valutare le criticità di quella zona: "Già alcuni mesi fa - spiegano da Atac - avevamo inviato una lettera alle forze dell'ordine per rappresentare le criticità di alcune zone sul fronte sicurezza".



"In relazione alla grave aggressione avvenuta ieri sera sulla linea 042 in via Polense, all'altezza di via Lunghezzina, dove un gruppo di persone ha fatto oggetto di lancio di bottiglie la vettura in servizio, provocando diversi danni, Atac stigmatizza con forza l'accaduto, reputando non tollerabili comportamenti del genere". E' quanto afferma in una nota l'azienda di trasporto, in vista di una possibile denuncia contro ignoti".



Atac inoltre ricorda che "già da molte settimane ha inviato alle autorità competenti una lettera dove si rappresentavano i problemi di sicurezza e le criticità che vive il trasporto pubblico in alcune zone della città, in particolare nelle periferie. L'azienda auspica che si avvii una riflessione attenta da parte di tutti gli organi preposti sulle tematiche sollevate da Atac, e al contempo assicura il proprio impegno per garantire, nell'ambito delle sue responsabilità, la massima attenzione alla sicurezza".