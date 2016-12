Jihadi John lascia l'Isis e scappa in Siria per sfuggire alla caccia all'uomo

Jihadi John, "nome d'arte" di Mohammed Emwazi, il britannico responsabile delle decapitazioni per conto dell'Isis in Medio Oriente, sarebbe fuggito dallo Stato islamico rifugiandosi in Siria sia per timore di non essere più utile alla causa del Califfato, sia perché, dopo essere stato identificato, avrebbe temuto di essere catturato dai soldati delle forze speciali americane e britanniche che gli stanno dando la caccia da mesi.