Italia conferma impegno in Iraq ma dimezza contingente entro 2018

L'Italia anche per il 2018 "garantirà il proprio impegno in Iraq all'interno della Coalizione": lo ha affermato in un comunicato il ministero della Difesa. Allo stesso tempo viene annunciato il dimezzamento del contingente "sulla base degli sviluppi della situazione della sicurezza e alle necessità irachene e sulla base dei futuri obiettivi concordati" nel corso della riunione anti Isis svoltasi a Roma. Attualmente sono 1.500 i soldati italiani in Iraq.