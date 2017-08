Istanbul in stato di allerta a causa del nubifragio

Traffico urbano in crisi e aree rurali allegate per un violento nubifragio che si è abbattuto su Instanbul. L'acqua non ha risparmiato nemmeno la metropolitana, obbligando alla sospensione del servizio. Sottoterra o in superficie, l'acqua ha ostacolato le milioni di persone che in mattinata sono state colte di sorpresa dalle forti piogge e hanno cercato, senza successo, di raggiungere il posto di lavoro. "Un disastro" ha dichiarato il ministro dei Trasporti turco Ahmet Arslan riguardo alle massicce precipitazioni piovose. La prefettura ha invitato i cittadini a non usare automobili per la loro stessa sicurezza, tuttavia persino alcuni sottopassaggi e la metropolitana sono risultati inagibili.