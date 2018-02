Israele,la polizia chiede incriminazione di Netanyahu per corruzione

La polizia israeliana raccomanderà l'incriminazione per corruzione del premier Benyamin Netanyahu in entrambi i casi in cui è indagato. Lo anticipa l'emittente Canale 10, come anche altri media, mentre si attende il comunicato ufficiale delle forze dell'ordine. Il premier israeliano palerà alla nazione subito dopo la pubblicazione delle raccomandazioni della polizia.