Islam, Khamenei: Occidente fomenta la discordia tra i musulmani

Dibattiti in tv tra sciiti e sunniti, trasmessi in "alcuni Paesi europei non musulmani", hanno lo scopo di "soffiare sul fuoco della discordia tra sciiti e sunniti". Lo ha affermato la Guida suprema dell'Iran, ayatollah Sayyed Ali Khamenei, affermando che si tratta di una situazione creata a beneficio di "Stati Uniti e sionisti". "Dobbiamo essere vigili su questi fatti e agire con saggezza", ha detto Khamenei.